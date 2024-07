El emocionante video de la venezolana Joaquina cantando «vivo por ella» junto a Andrea Bocelli en una presentación en Londres

La talentosa cantante venezolana, Joaquina, dio de que hablar debido a una presentación que llevó a cabo en Londres, Reino Unido, donde cantó al lado del gran Andrea Bocelli, interpretando el icónico tema «vivo por ella» del italiano.

Cabe mencionar que el pasado 6 de junio, Joaquina anunció que el 5 de julio estaría en la capital de Inglaterra junto al multinstrumentista. Este concierto se consumó en el Hyde Park.

A razón de ello, en redes sociales se difundió un video del emocionante momento entre la estrella criolla cada vez más en ascenso y Bocelli. Una usuaria subió el clip que Camila Canabal, madre de Joaquina y parte de su equipo de trabajo, había compartido previamente. En él, la joven de 20 años y Andrea Bocelli interpretan el exitoso sencillo «Vivo por ella».

Esto sí que se ha convertido hoy en una abrazo al corazón, @joaquina cantando hace unos instantes junto Andrea Bocelli una de las canciones más hermosas de todos los tiempos. Esto es sublime, único e inmenso. Eres inevitable y es sorprendente que este sea solo el comienzo👏🏻❤️ pic.twitter.com/wFdH8H3yYo — K. (@invisibletether) July 6, 2024

LAS EMOTIVAS PALABRAS DE CAMILA CANABAL

Posteriormente, en otra historia, la presentadora venezolana dedicó unas efusivas y emotivas palabras a su hija. «Siempre me sorprendió la valentía con la que se subía a los escenarios desde muy chiquita en el colegio. Siempre vi una gran artista en esa niña que cantaba con el alma y llegaba directo al corazón», expresó.

Al mismo tiempo, agregó que siempre la vio, pero que el reto de cantar con Bocelli es «de otro nivel».

«Un sueño que no nos atrevimos a soñar. Aplaudo tu talento tu determinación y tu valentía. Bravo Joaquina. Grazzie mille Andrea Bocelli. Gracias a Dios», concluyó sus palabras.

Cabe mencionar que Joaquina es una de las artistas venezolanas con mayor ascenso en la actualidad. El pasado 16 de noviembre, se llevó el Grammy Latino a Mejor Nueva Artista. La joven caraqueña recibió el premio de manos del rey del vallenato, Carlos Vives, y dio un emotivo discurso al recibir el premio.

«A los ocho años descubrí que amaba escribir y tocar piano. Descubrí un poder inmenso al escribir canciones y me enamoré de eso. Por mucho tiempo me dijeron que cantar nunca iba a ser una carrera, pero, gracias a Dios, no hice caso», dijo Joaquina.