VIDEO: El emotivo llanto de rodillas de Karol G durante un concierto en Los Ángeles

La cantante colombiana Karol G se mostró muy conmovida este viernes durante su presentación en el mítico Rose Bowl de Los Ángeles, California, tras haber conseguido llenar por completo el lugar que tiene una capacidad para 80.000 personas, por lo que no pudo aguantar el llanto.

En pleno show, La Bichota, se arrodilló y empezó a llorar, mientras agradecía a sus fanáticos por llenar el lugar.

“Siempre me preguntaba cómo iba a ser posible llegar a esto. Yo sé que me dicen que yo soy una llorona, y a mí no me importa. Pero miren ustedes esto…”, dijo mientras señalaba al público que colmó el recinto.

“Yo se los voy a agradecer toda la vida que me den este momento a mí y a mi familia que me está acompañando en este tour, a mis amigos, a mis colegas, a mis fans, a todos ustedes que están aquí conmigo hoy. Gracias por hacer mis sueños realidad”, agregó visiblemente emocionada.

Karol G llorando de felicidad y agradeciendo por todo el apoyo,definitivamente REINA,este video genera inspiración,felicidad y especialmente orgullo.

DOBLE PRESENTACIÓN A CASA LLENA

Es importante resaltar que Karol G se presentará este sábado en el mismo recinto, fecha en la que también se vendieron todas las entradas, es decir, se aseguró el lleno total para ambos espectáculos.

El llenar ambas fechas a su máxima capacidad, se traduce en que alrededor de 160.000 personas disfrutarán de la música de la colombiana durante este fin de semana en Los Ángeles. Esto explica la gran emoción que sintió La Bichota al ver totalmente lleno a este icónico escenario.