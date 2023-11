¡El engaño de Snoop Dogg! No dejará la marihuana, reveló la verdad sobre su inesperado anuncio

El famoso rapero Snoop Dogg sorprendió a toda la industria al anunciar la semana pasada que dejaba de fumar marihuana. Sin embargo, en cuestión de días, dejó claro que todo se trataba de una estrategia de marketing.

«Después de mucha consideración y conversación con mi familia, he decidido dejar de fumar (marihuana)», expresó el rapero, llamado Calvin Cordozar Broadus, quien pidió que «respetaran su privacidad».

Pero resulta que Snoop Dogg engañó a todos y publicó en sus redes sociales un video sobre su decisión. «He terminado con el humo. Voy a dejar el humo con Solo Stove», dijo.

I'm done with smoke. I'm going smokeless with @SoloStove. #ad pic.twitter.com/RwF8wnk1wp

— Snoop Dogg (@SnoopDogg) November 20, 2023