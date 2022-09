El escupitajo de Harry Styles a Chris Pine en pleno Festival de Cine de Venecia +VIDEO

El actor y cantante Harry Styles se encuentra en el centro de la polémica después del supuesto escupitajo que le dio a Chris Pine.

El curioso episodio ocurrió durante la presentación del Festival de Cine de Venecia. Ambos actores asistieron por ser estelares en la película Don’t worry, darling.

En los videos grabados en el lugar se ve como Styles es recibido por una lluvia de aplausos por parte de los asistentes al teatro.

Chris Pine ya se encontraba sentado en su puesto. Sin embargo, cuando Styles se dispone a tomar asiento se acerca a Chris y ocurrió el incómodo momento.

De inmediato, Pine cambió abruptamente su expresión, dejó de aplaudir y se miró el pantalón con un gesto entre incrédulo y disgustado.

Mientras tanto, Harry Styles siguió acomodándose y miró a su compañero de reparto con una leve sonrisa en su rostro.

So what’s the verdict here? Did Harry spit on Chris Pine? What happened on that movie set bro 💀 pic.twitter.com/aOmAr0mAfY

— Steve Rogers (@SteveRogers1943) September 6, 2022