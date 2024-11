«El estrés pasa factura»: Actriz venezolana Carmen Alicia Lara sufrió parálisis en la mitad de su rostro

La actriz venezolana Carmen Alicia Lara informó que sufrió una parálisis facial y se encuentra en fase de recuperación.

«Ayer tuve una parálisis facial donde se me fue toda la cara de lado. Ahorita estoy un poco mejor. Obviamente me preocupa, me inquieta, me hicieron estudios. Aparentemente no hay nada neurológico, sin embargo, me mandaron para un neurólogo porque tengo más de un mes con neuralgia trigémino y aparentemente ayer tuve una crisis más fuerte y por eso sucedió esto. Estoy confiando en Dios, en que todo va a salir bien, yo lo creo, como lo he hecho una y mil veces, y lo volveré a hacer», dijo la actriz en un video subido a su cuenta de Instagram.

Asimismo, advirtió a sus seguidores de que se trata de una condición que le pudiera ocurrir a cualquiera.

«Paso por aquí para decirles que se cuiden, que el estrés pasa factura. Tenemos que vivir un día a la vez en las manos de Dios y confiando en que todo se resuelve y lo más importante es creer en eso y la salud. Dios está en control y todo pasa. Gracias a los que han estado pendientes, que me han mandado mensajes, que me han dicho que a ellos o algún familiar les ha sucedido y han salido adelante, que también así será conmigo», añadió Lara.

Finalmente, pidió a todos que sigan orando por su recuperación, la cual confía que será completa.

«En este momento les quiero pedir humildemente que me incluyan a mí y a mi familia en sus oraciones», expresó.