El gesto de Shakira ¿a Piqué? en un partido de su hijo del que todos hablan

Después de su separación, la cantante Shakira y el exfutbolista Gerard Piqué coincidieron en un partido de béisbol de Milan, su hijo mayor. Durante el encuentro, la artista le hizo un polémico gesto a su expareja.

El programa Socialité se coló al campo y grabó a Shakira haciendo una peineta a Piqué. Mientras tanto, todo parece indicar que el exfutbolista estaba viendo a la cantante, aunque siempre mantuvo una distancia.

No parece que la pareja haya logrado solucionar sus problemas y se mantuvieron distantes durante todo el partido. Incluso, el portal Ok Diario indicó que Piqué en particular buscó quedarse lejos de Shakira mientras estuvo en el lugar.

Por su parte, Shakira mantuvo una actitud provocadora, puesto que miraba constantemente a quien fue su pareja durante más de una década. Asimismo, dicen que se le vio riéndose de manera irónica antes de hacer la peineta.

PEINETA IBA A PIQUÉ

El periodista Marc Leirado fue testigo del encuentro entre la expareja en el partido de béisbol. Al respecto, confirmó que Shakira hizo una peineta dirigida a Piqué, puesto que estaba mirando hacia la grada en la que estaba sentado.

“La peineta la acabo de ver, pero lógicamente Shakira estaba mirando hacia la grada en la que estaba Piqué, así que no hay ninguna duda de que iba dirigida a él. Dudo mucho que fuera dirigida a la prensa, porque ella siempre ha sido muy amable con la prensa”, dijo.

Asimismo, varias fuentes indicaron que Shakira y Piqué no se cruzaron ni una palabra durante todo el tiempo que estuvieron en el Club Béisbol Barcelona. No se conoce que hayan hablado antes o después de estar en ese lugar.

Shakira y Piqué comenzaron a salir en 2010, pero el entonces futbolista lo confirmó en Twitter en 2011. Durante su relación tuvieron dos hijos (en 2013 y 2015) y en 2022 anunciaron su separación, aunque no detallaron los motivos.

Tras su separación, iniciaron un conflictivo proceso legal para definir el acuerdo de custodia de sus dos hijos. Después de varios meses de diálogo, los niños vivirán en Miami con Shakira a partir de 2023.