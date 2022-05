El lujoso regalo de Nacho a Melany Mille por el Día de la madre que sorprendió a todos

El cantante Miguel Ignacio Mendoza, mejor conocido como Nacho, sorprendió a su pareja, la modelo Melany Mille, con un lujoso regalo por el Día de la madre que conmocionó a todos.

A través de redes sociales, circularon las imágenes del emotivo momento en el que la venezolana recibió nada más y nada menos que una camioneta Ford Explorer ST 2022.

Tal y como lo comentó el intérprete en su cuenta de Instagram, Mille le mencionó anteriormente que le gustaba ese modelo de vehículo y éste aprovechó el feriado para regalárselo.

EL LUJOSO REGALO DE NACHO A MELANY MILLE POR EL DÍA DE LA MADRE

"Ella me dijo, qué bonita esa camioneta y yo le pregunté ¿te gusta? y me dijo que sí. Yo le dije, si viene una ocasión especial en la que yo te tenga que dar un regalo, te voy a regalar la camioneta. Y me dice 'no, pero no te la estoy pidiendo, solo dije que es linda'", contó.

Después agregó: "Además, es la historia repetida de cantantes regalándole carros a sus novias y eso, no me gusta, me dice. Y yo le respondo 'bueno, pero la camioneta está linda' y me dice 'pero es que al que le gustan los carros es a ti (...) preferiría algo muchísimo más pequeño que sea extremadamente significativo para ambos".

A pesar de las declaraciones de su pareja, Nacho decidió dar el siguiente paso y cautivarla con ese lujoso obsequio que generó reacciones mixtas en sus fanáticos.

"Qué romántico Nacho", "Vaya, qué efusividad", "Qué bonita familia", "Qué regalo tan impresionante" y "Qué bueno ser pareja de Nacho", fueron parte de los comentarios destacados.

"La idea es que ella llegue a la casa, la llame, le diga que salga, que dejé algo allá afuera y la vea. No se me ocurre más nada", bromeó Mendoza, antes de mostrar el auto con un enorme lazo color rojo.

La grabación culminó con la pareja estrenando su nuevo vehículo por las calles de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui, ante la mirada de todos.