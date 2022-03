"El médico dijo que podría morir": La Impactante confesión de Shaquille O'Neal sobre su salud

Shaquille O'Neal, una de las grandes leyendas de la historia del baloncesto mundial, confesó que estuvo atravesando un grave problema de salud, que podría haberle causado la muerte, según su doctor.

Durante una reciente entrevista para la revista GQ, el exjugador de la La Asociación Nacional de Baloncesto (NBA), inició explicando que "tuve un nuevo trastorno llamado CBOTBD. Es el 'Síndrome de Charles Barkley sobre cinturón'. Me levantaba y me iba a trabajar, me relajaba, comía lo que fuera. No estaba prestando atención. Un día miré hacia abajo y dije: 'M$&@#'. Mi barriga sobresalía mucho de mi cinturón".

Por lo que continuó su relato diciento que "cuando juegas, vas al médico para que te revise y te haga un examen físico. Pero yo no he jugado en 11 años, así que si no estaba jugando, para qué iba a ir al médico, ¿no?. Cuando volví al doctor, después de tanto tiempo, había algunas cosas que ni siquiera sabía".

SHAQUILLE O'NEAL PADECIÓ DE APNEA DEL SUEÑO

"Oye, tienes apnea del sueño. La apnea del sueño puede causar hipertensión o accidentes cerebrovasculares, podrías morir", dijo O'Neal que le informó el profesional de la salud.

Para finalizar, el exjugador de baloncesto contó que el doctor añadió durante su consulta: "'tus riñones están algo débiles. No más analgésicos'. Era dependiente de los analgésicos, no adicto. Algunos días, cuando no podía moverme, me tomaba uno o dos, solo para ponerme en marcha. Pero ya no los tomo. Cuando te golpean con esa palabra de tres letras que comienza con D y termine con E (die: muerte en inglés), las cosas cambian", agregó.

No obstante, la exestrella de la NBA, aseguró que su estado de salud es ahora mucho mejor. "Tomé una de las mejores decisiones y ya no tengo el síndrome, he mejorado mucho", aclaró.