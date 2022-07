El Puma "histérico" confundió a Soledad Bravo con Lila Morillo, su hija Liliana replicó: "estúpida soberbia"

José Luis Rodríguez González, también conocido como El Puma, confundió, supuestamente, a la cantante Soledad Bravo con su exesposa Lila Morillo, lo que provocó una fuerte réplica de su propia hija Liliana.

El periodista Diego Kapeky reveló que Rodríguez fue invitado al programa Súper Sábado Sensacional. Durante la grabación, la producción preparó un homenaje para El Puma, con segmentos de videos emblemáticos de sus presentaciones.

“Proyectaron videos emblemáticos de diferentes presentaciones de El Puma en su paso por el llamado escenario de los ídolos. También se pasearon por diferentes presentaciones que realizó junto a otras luminarias, hasta allí todo muy bello”, reveló Kapeky.

Sin embargo, cuando proyectaron un video, Rodríguez confundió a Soledad Bravo con su ex, la también cantante Lila Morillo. “¿Por qué la ponen a ella? ¡Con ella no!”, habría dicho El Puma a los productores, quienes estaban atónitos.

RESPUSTA DE LILINA A RODRÍGUEZ

Kapeky señaló que los productores del programa no entendía la histeria de Rodríguez, hasta que llegaron al escenario. “José Luis, esa no es Lila, es Soledad Bravo”, indicó uno de los trabajadores de Súper Sábado Sensacional.

El incidente trascendió y su misma hija, Liliana Morillo, respondió la publicación en Instagram. “Está ciego el pobre. Sigue con su estúpida soberbia y desprecio”, apuntó la actriz y cantante, y concluyó “qué gran pérdida”.

Es bien sabido que El Puma Rodríguez se encuentra distanciado de sus dos hijas mayores, Lilibeth y Liliana, hija de su matrimonio con Morillo. Incluso, el cantante ha reconocido públicamente la mala relación que mantiene con ambas.

El pasado 20 de junio, en el marco del Día del Padre, Liliana felicitó a su madre. "Sin que me quede nada por dentro… has sido mamá y papá por mucho tiempo… y te amo”, dijo en un mensaje en que no felicitó a su padre, El Puma Rodríguez.