El Puma no aguantó más y habló sobre su supuesta relación con la esposa de Pablo Escobar

El cantante venezolano José Luis Rodríguez, conocido como El Puma, de 79 años de edad, no aguantó más y habló sobre su supuesta relación con la esposa del reconocido narcotraficante colombiano Pablo Escobar, quien fue abatido en Medellín, en 1993, durante un operativo policial y militar.

Según versiones, El Puma; reconocido como uno de los máximos exponentes de la música en Venezuela, fue llevado a una fiesta del capo en alguna oportunidad.

Pero según una nota publicada en el portal web de RCN Noticias, el asunto fue más allá, puesto que se ha afirmado que El Puma estuvo coqueteándole a Victoria Eugenia Henao, la esposa de Pablo Escobar.

El rumor nació luego de la difusión de una serie de televisión, la cual recreó el supuesto episodio entre el artista y el narcotraficante. De acuerdo a esa producción, el cantante habría sido golpeado por los sicarios de Pablo Escobar por ese hecho.

Sin embargo, recientemente, El Puma ha echado por tierra esos rumores que se han sostenido durante años. "¿Cómo crees que me voy a levantar a la esposa de Pablo Escobar? ¿Estás loco o qué? Tienes que estar loco para pensar eso", insistió el artista al ser cuestionado sobre el asunto.

El venezolano admitió, que muchos de los exponentes musicales de la época, cantaban en fiestas privadas. De hecho, recordó que una vez cantó en plena oscuridad.

“Una noche yo fui a hacer una presentación y cuando llegue era un salón pequeño y mi manager le dijo al organizador que no había luz y él le dijo que no”. Ese día El Puma fue prácticamente "obligado" a cantar sin luces y sin poder ver a quienes lo escuchaban.

"Terminé cantando y no vi a nadie, no sentí aplausos y lo hice rápido porque me sentía perdido", contó El Puma, quien aceptó que muchos artistas se presentaban en Colombia, en medio de la ‘bonanza’ a cuenta del dinero del narcotráfico. Insinuó, que en esa presentación misteriosa, pudo haber asistido Pablo Escobar.