El revelador mensaje de Alejandro Sanz: “Estoy triste y cansado”

El cantante español Alejandro Sanz sorprendió a todos sus fanáticos la semana pasada, puesto que publicó un revelador mensaje en sus redes sociales y confesó que se siente “triste” y “cansado”.

Alejandro Sanz hizo la publicación el viernes, 26 de mayo. En ella, el cantautor madrileño dijo que no se siente bien desde hace un tiempo, aunque insiste en que ya está trabajando en superar esta difícil etapa.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo, pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase”, expuso.

Asimismo, Sanz reconoció que espera regresar a los conciertos para encontrar esas respuestas. “Llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer”, agregó.

SANZ: “A VECES NO QUIERO ESTAR”

Alejandro Sanz cuenta con una dilatada carrera musical, la cual comenzó en 1988. Sin embargo, el cantante reconoció que no se siente animado para estar en los escenarios, dado que a veces no quisiera estar ahí.

“A veces no quiero ni estar. Literalmente. Solo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, explicó Alejandro Sanz.

El músico comenzará en junio una nueva gira por varias ciudades de España. De acuerdo a sus declaraciones, esta serie de conciertos podría ayudarle a superar este bache anímico, después de que reconociera sus problemas de salud mental.