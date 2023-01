El trauma que le causó a Mila Kunis el haber participado en la película ''El cisne negro''

Mila Kunis es una de las actrices estelares de El cisne negro, estrenada en 2011. Sin embargo, reveló todo lo que tuvo que pasar para la filmación del éxito taquillero.

La actriz confesó que todavía al día de hoy presenta secuelas físicas por el rodaje de la película.

Con cinco nominaciones a los Óscar, El cisne negro se convirtió en uno de los éxitos más aclamados de su año. Pero para que la obra saliera a la perfección, muchas actrices tuvieron que someter sus cuerpos a arduos entrenamientos.

Para su papel de Lilly, Mila Kunis tuvo que hacer deporte mientras practicaba durante largos periodos las técnicas de baile. Su personaje en la película de Darren Aronofsky compite con Nina (Natalie Portman), una joven obsesionada con el ballet y que lucha por convertirse en la principal estrella de 'El lago de los cisnes'.

''Nunca había bailado. Entrené durante cuatro meses, siete días a la semana, cinco horas al día, incluyendo una hora de cardio al día. Tuve un día libre en mi cumpleaños. Me rasgué un ligamento, tengo dos cicatrices en mi espalda y mereció la pena cada minuto'', expresó Mila Kunis en W Magazine.

Debido a lo mermado que quedó su físico después de la película, decidió colgar las zapatillas.

''No voy a volver a bailar nunca más. Te prometo que no me pondré otra vez esos zapatos de punta. Fue lo más difícil que he hecho'', aseguró. Asimismo, confesó lo mal que la pasaba por tener que llevar tacones en todo momento.

En este sentido, confesó que con frecuencia iba a sesiones de acupuntura que le ayudaban a disminuir el dolor.

No obstante, Mila Kunis está orgullosa de todo lo que logró gracias a su incansable esfuerzo durante meses.

''Literalmente, no tenía postura y cuando vi la película la primera vez me quedé con la boca abierta. Estaba en plan: 'Dios mío. No lo hago fatal'', concluyó.