El último adiós de Liam Payne: Así fue el emotivo funeral al que acudieron los exintegrantes de One Direction

Este miércoles se realizó el funeral privado del ex One Direction, Liam Payne, donde familiares y amigos cercanos le dieron el último adiós en Londres.

El funeral privado se llevó a cabo en Home Counties, y la organización estuvo a cargo de sus padres Karen y Geoff Payne.

“Va a ser un día increíblemente difícil”, reconoció una fuente cercana en declaraciones al medio The Sun. A la ceremonia asistieron sus excompañeros de One Direction Harry Styles, Zayn Malik, Louis Tomlinson y Niall Horan.

Asimismo, vieron en el sitio a las hermanas de Liam, Nicola y Ruth. Entre los asistentes también estuvo Kate Cassidy, la influencer estadounidense que compartió dos años de vida con el cantante y que, según reveló tras su muerte, estaba comprometida con él.

Ambos habían comenzado los preparativos para su boda, un proyecto que mantenían en secreto.

“Estoy luchando por descubrir cómo vivir en un mundo sin ti a mi lado. He ganado un ángel de la guarda y lo amaré por el resto de mi vida y más allá”, escribió Kate en sus redes sociales.

Liam murió el pasado 16 de octubre a los 31 años tras caer desde el tercer piso de un hotel en Argentina. De acuerdo con la investigación policial, se encontraba bajo efectos de estupefacientes y todo parece indicar que cayó por accidente.

El cantante tenía previsto asistir al concierto de su amigo y excompañero de banda Niall Horan. Actualmente hay tres personas que enfrentan cargos por “abandono de persona seguido de muerte” o por “suministro y facilitación de estupefacientes”, según lo informado por el fiscal Andrés Esteban Madrea.

Los cuatro artistas de la agrupación One Direction decidieron emitir un comunicado conjunto en relación a la muerte de Payne. “Nos tomaremos un tiempo para llorar y procesar la pérdida de nuestro hermano, a quien queríamos profundamente. Las memorias que compartimos con él las atesoraremos por siempre. Lo extrañaremos terriblemente”.

