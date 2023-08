El video de actriz Amanda Gutiérrez que dio que hablar, apareció con golpes en sus redes sociales

La actriz Amanda Gutiérrez publicó un video que dio mucho de qué hablar en las redes sociales, ya que se le pudo apreciar con varios golpes en su rostro después de que sufrió un accidente doméstico.

“Estaba dudosa de enseñarles esto, pero más que nada es para que tengan mucho cuidado. Por favor, no me destrocen. Los accidentes pasan, y más cuando uno tiene una condición como la mía (laberintitis crónica)”, explicó la actriz.

En el video se puede ver a Gutiérrez con varios moretones alrededor de sus ojos y en la frente. La actriz subrayó que tuvo un accidente mientras se estaba duchando y sufrió un fuerte golpe en la cabeza.

“¿Parezco un oso panda o no parezco un oso panda? Me fui directamente con el manubrio de la ducha. Tengo árnica, estoy tomando globulitos, ibuprofeno, hielo con pañito, pero esto es una vergüenza”, expuso.

GUTIÉRREZ: “NO HAY MAQUILLAJE QUE TAPE ESTO”

A pesar de que se pueden ver varios hematomas en el rostro de Gutiérrez, todo parece indicar que estará bien de salud. Sin embargo, la actriz lamentó que “no hay maquillaje que tape” las lesiones que sufrió.

“No sé si lo voy a sacar al público, pero me lo están pidiendo. El chichón que tengo no es normal. Los quiero mucho. La próxima vez me verán mejorcita”, concluyó la actriz.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Amanda Gutierrez (@amandagutierrezpadron)



El video de Gutiérrez ya cuenta con más de 50.000 likes y cientos de comentarios. Sus fanáticos le dejaron emotivos mensajes y le desearon una pronta recuperación.

Amanda Gutiérrez, de 68 años, sufre de laberintitis crónica, que es una inflamación o infección en el laberinto auditivo. Esto puede provocar la pérdida de audición a largo plazo, además de trastornos del equilibrio.