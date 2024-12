El video de Britney Spears que desató el revuelo y la preocupación de sus fans en redes sociales

La cantante estadounidense Britney Spears se encuentra en el ojo de la tormenta al arremeter contra los paparazzi y revelar que decidió mudarse a México para escapar de los medios de comunicación.

Spears publicó el lunes dos videos en sus redes sociales durante la celebración de su cumpleaños 43. Sin embargo, sorprendió a sus fanáticos al decir que estaba cumpliendo 5 años y tenía «que ir al jardín de infantes».

Luego la Princesa del Pop sostuvo que unos paparazzi tomaron fotos en la que parece usar la máscara de Jason, refiriéndose al protagonista de la saga Viernes 13. Ante esta filtración, Spears afirmó que decidió mudarse a México.

Britney Spears se mudó a México.

«Siempre han sido increíblemente crueles conmigo los paparazzi y las fotos y la forma en la que me han ilustrado. Sé que no soy perfecta, pero algunos de ellos son extremadamente crueles y malos. Por eso me mudé a México», afirmó.

SPEARS SE DIVORCIÓ

Britney Spears tuvo un cumpleaños lleno de noticias, puesto que el mismo lunes volvió a estar soltera. Tras varios meses tramitando su divorcio con el modelo Sam Asghari, firmaron oficialmente su separación.

El medio E! News tuvo acceso a los documentos legales del divorcio de Spears y Asghari. El proceso comenzó en mayo en un juzgado de Los Ángeles, pero la resolución definitiva fue publicada el lunes.

«El divorcio fue amistoso y no se impugnó el acuerdo prenupcial», indicó una fuente cercana a la pareja. «Firmaron un acuerdo sobre su propiedad y sus derechos matrimoniales o de pareja de hecho, incluida la manutención, cuyo original se ha presentado ante el tribunal», acotó.

Una persona cercana a Spears aseguró que «sigue haciendo gala de su libertad y sigue adelante» tras su divorcio. No obstante, la cantante lleva varios años causando preocupación por sus publicaciones en redes sociales.