﻿ El video viral de Amaia Montero: Reapareció cantando con Karol G en su concierto en Madrid

La cantante Karol G sorprendió a todos los asistentes en su concierto en el Santiago Bernabéu en Madrid, y es que la colombiana decidió llevar a Amaia Montero para interpretar la canción Rosas.

«Tengo ahí a una personita que lleva dos años sin subirse a un escenario y está nerviosa, pero le van a regalar una de las mejores noches de su vida», indicó La Bichota antes de presentar a la que fuera vocalista de La Oreja de Van Gogh quien estaba alejada de la escena musical por una enfermedad.

En mis planes no estaba ver a Amaia Montero cantando Rosas con Karol G (Vean que hasta se le notan los nervios, lo que lo hace aún más especial 🥹)

LAS PALABRAS DE AMAIA MONTERO

Tras interpretar el famoso tema, Montero expresó que pisar nuevamente una tarima fue muy importante e impactante para ella.

«Después de tanto tiempo sin pisar un escenario y, sobre todo, después de mucho tiempo pensando que jamás volvería a pisar un escenario, hoy es un día increíble para mí y ha sido de la mano de Karol (…) No ha podido ser más bonito. Este momento lo voy a guardar en mi corazón y en mi alma para toda la vida», manifestó.

La reaparición de Amaia Montero sobre un escenario junto a Karol G no solo es historia de España sino un mensaje de superación increíble ❤️

Posteriormente, Karol G acotó que «no sé cómo seguir el show después de este momentazo».

Vale recordar que Montero pasó por un largo proceso de recuperación en su salud mental.

«Si la esperanza es lo último que muere y aún no la he perdido, ¿de qué me vale la vida?», escribió en aquella oportunidad. Desde entonces, se alejó de las redes sociales por varios meses.

Hoy [21/7] en el Santiago Bernabéu [Madrid], Karol G realizó su 2da noche delante de más de 60 mil personas🕺🏻.

En esta oportunidad, la colombiana contó con la presencia de Amaia Montero, quien tenía años sin subirse a un escenario y para la ocasión, ambas… pic.twitter.com/Ivey41gNy5 — Reportero Rosa (@ReporteroRosa) July 22, 2024

A finales de 2022, el portal Hola reveló como se dio el colapso emocional de Montero. Al parecer se encontraba trabajando de cara a un nuevo proyecto musical cuando empezó a padecer de un cuadro de «estrés y ansiedad».

Los especialistas que la trataron, le recomendaron que tuviera un tiempo de desconexión de internet y viviera con tranquilidad absoluta.

Otra situación que había preocupado a sus seguidores es que a mediados de 2023 tuvo que ser intervenida por un percance en una de sus manos, según informó su hermana.