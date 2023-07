El video viral de Cardi B lanzándole el micrófono violentamente a una persona del público en pleno concierto

La cantante estadounidense Cardi B se volvió viral este sábado luego de que decidió lanzarle el micrófono, en pleno show, a una de las personas que se encontraba entre la audiencia, porque esta le arrojó una bebida.

El momento que quedó grabado en varios videos captados por los asistentes, ocurrió durante una actuación de la rapera en el Drai’s Beachclub de Las Vegas.

Mientras la neoyorquina interpretaba su éxito «Bodak Yellow», a uno de los espectadores se le ocurrió rociarla con su bebida, sin imaginar lo que vendría a contuinuación.

Visiblemente molesta Cardi B procedió a lanzarle el micrófono, antes de dejar de cantar y suspender el show de manera momentánea.

Miembros del equipo de seguridad de la cantante descendieron del escenario y caminaron entre el público para dar con la persona en cuestión.

Mientras esto sucedía, Cardi B se detuvo en el escenario tratando de acomodar su peinado y vestuario.

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb

— Pop Base (@PopBase) July 30, 2023