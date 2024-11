El video viral de la aparatosa caída de Laura Pausini en pleno concierto

La cantante italiana, Laura Pausini, ha dado de qué hablar en las últimas horas, después de sufrir una aparatosa caída durante un concierto en la ciudad de Milán, momento que le da la vuelta al mundo.

El tropezón que sufrió la intérprete se hizo viral, no solo por su caída, sino porque además cayó sin nunca soltar el micrófono. A ello se le suma que de paso siguió cantando pese al accidente, lo que habla de su profesionalismo.

LEA TAMBIÉN: MISS ANZOÁTEGUI 2024 STEPHANY ABASALI DESBORDA CUALIDADES PARA CONVERTIRSE EN LA PRÓXIMA MISS VENEZUELA

El metraje deja ver que el largo vestido que llevaba puesto Laura Pausini influyó en su caída. Cuando bajaba unos escalones del escenario mientras cantaba, este trabó su camino y provocó que diera vueltas por el piso.

A pesar de ello, la exponente de 50 años no detuvo su canto. Su equipo de producción, entre tanto, la ayudó a levantarse; pero como si fuera parte de una coreografía practicada previamente.

Laura Pausini sufre caída durante su show en Milano. pic.twitter.com/nmbPCxe5nX — Pablo Chagra (@pablo_chagra) November 30, 2024

ACLAMADA EN REDES SOCIALES

A pesar de que en redes sociales no faltaron los comentarios burlescos sobre el incidente, muchos otros aclamaron a Laura Pausini por su profesionalismo y no detener su canto. Además, otros se mostraron preocupados por su estado, aunque no pasó a mayores.

«Me gustó su actitud… gracias a Dios no le pasó nada», «Dios quiera no le traiga consecuencias, esa caída fue fuerte, su actitud fue única», «Eso es lo que deben tener en cuenta los que visten a la artista, el escenario», «Cada quién se baja de las escaleras como quiere», fueron algunos de los comentarios en redes.

Otra persona bromeó con que fue un «homenaje a Juanga», recordando la icónica caída que sufrió en una presentación el ídolo de México.