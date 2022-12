EN FOTOS | Así lució radiante Carlota, hija de Chiquinquirá Delgado y Daniel Sarcos, durante un festejo en la Casa Blanca

Chiquinquirá Delgado y su hija menor, Carlota Sarcos, acudieron a un festejo navideño llevado a cabo en la Casa Blanca. La presentadora venezolana estuvo también acompañada de su actual pareja Jorge Ramos.

Carlota, de tan solo 12 años, destacó entre los invitados por la elegancia derrochada en cada una de las postales publicadas en Instagram.

Además, se trató de su primera visita a la casa del presidente de los Estados Unidos. Como era de esperarse, su madre inmortalizó el momento en redes sociales. Carlota es fruto de la relación que Chiqui tuvo con el presentador Daniel Sarcos.

En esta gala tan especial, Jorge Ramos, Chiquinquirá y Carlota coincidieron con Ilia Calderón, compañera del periodista en Noticiero Univisión. La comunicadora llevó a la celebración a su hija Anna Jang, quien compartió gratos momentos con Carlota.

Ambas niñas pudieron disfrutar de la decoración navideña de la Casa Blanca, cuya temática para este año es “We, the people (Nosotros, la gente)”.

Carlota lució un mini vestido blanco con volantes de encaje en la falda y manga tres cuartos. Para completar su look, llevó un abrigo del mismo color, además de un bolso y zapatos a juego, informó la revista Hola!.

Además, destacó la fotografía en la que aparece Carlota junto a Jorge Ramos. Ambos tienen una relación de padre e hija. Jorge Ramos conoció a Carlota cuando ella era apenas una bebé de solo unos meses de nacida.

El flechazo entre Chiqui y Jorge Ramos ocurrió poco después de su divorcio con Daniel Sarcos y su salida de Venezuela. Una vez en Univisión coincidió con Ramos y ambos quedaron flechados.

De hecho, durante una entrevista realizada por la propia Chiqui, Jorge Ramos confesó cómo mantiene la paz a pesar de su ajetreado trabajo. “Me refugio en ti, me refugio en la casa, me refugio en Carlota; es una niña maravillosa que me pone a bailar en las mañanas. La gente no sabe que en las mañanas Carlota me pone Billie Eilish, esta canción la de Bad Guy y me pone a bailar”, dijo entre risas.