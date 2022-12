EN FOTOS l La lujosa fiesta que realizó la familia Kardashian para celebrar la Navidad

La familia Kardashian-Jenner celebró la Navidad a lo grande con una extravagante fiesta en la que no faltaron los lujosos atuendos. Además, contaban con una gran decoración, cientos de dulces y una actuación privada de la artista nominada al Grammy, Sia.

Kim Kardashian lució un vestido plateado brillante que dejaba ver sus hombros. Además lució su largo cabello castaño después de lucir un look rubio en los últimos meses.

Mientras tanto, su hija North se veía elegante con un conjunto de camisa y pantalones metálicos brillantes. Además, se robó el show al subir al escenario para realizar un dueto con Sia. Cantaron My Snow Man and Me. Posteriormente, la cantante interpretó otros éxitos en solitario incluido Chandelier.

Khloé Kardashian sorprendió con un vestido rojo sin tirantes que complementó con un brillante bolso de Santa Claus de Judith Leiber y un impresionante collar de diamantes.

Kendall Jenner también se vistió de rojo, optando por un vestido de lentejuelas, reseñó Quién.

Kourtney Kardashian optó por un vestido completamente blanco con mucho tul, lo que hizo que el look pareciera un vestido de novia.

Kylie Jenner combinó con su hija Stormi, de 4 años, con vestidos beige adornados con encaje negro y lentejuelas de la marca de moda Mugler.

La lujosa fiesta tuvo como tema el color rojo. En las fotos los centelleantes árboles de Navidad rojos y luces, y las mesas cubiertas con manteles rojos y platos de aperitivos, galletas, pasteles y otros dulces.