EN FOTOS: Lo que hizo María Gabriela de Faría tras enterarse que estará en la nueva película de Superman

La actriz venezolana, María Gabriela de Faría, expresó su emoción en redes sociales por haber sido seleccionada para la nueva película de Superman.

«Estoy muy feliz y no se me quita, así que aquí hay una recopilación de momentos después de que James Gunn me invitara a interpretar a Angela, The Engineer«, reseñó en su cuenta de Instagram.

María Gabriela contó que inmediatamente después de conocer la noticia compró una capa de Superman.

«Sorprendí a mi agente en su oficina con su propia capa y champaña», añadió.

Posteriormente, compartió con sus madrinas. «Por un rato jugamos a que Catha volaba».

Lo próximo que hizo fue darle la noticia a sus padres de una forma muy especial.

«Le envié a mis papás una figura de acción de Superman a Venezuela y así les hice saber que conseguí el papel. No le hagan caso a las palabras de mi papá, él me ama», expresó.

«No, no creo que va a estar en Superman la p3rra», dijo el padre emocionado al conocer la noticia.

«Mis papás procedieron a enviarme todos los regalos disponibles con temática de Superman», añadió.

Finalmente, no podía contener su emoción y salió a caminar por la ciudad con la capa puesta.