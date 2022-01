EN FOTOS | ¡Reapareció Luis Miguel! Ahora luce más delgado y rejuvenecido

El cantante Luis Miguel, de 51 años, sorprendió a todos sus fanáticos en las redes sociales con su nuevo aspecto físico, después de los fuertes rumores sobre su salud y sus finanzas.

En las redes circulan unas fotografías del también conocido como el Sol de México, donde se le puede ver sonriente, con un nuevo peinado, más delgado y "luciendo mejor que nunca", según sus seguidores.

LUIS MIGUEL HA SIDO CAPTADO EN MIAMI

El pasado martes, el artista descartó los rumores con unas fotografías donde lucía sano y en buena forma.

El sábado, fue captado en la ciudad de Miami, presuntamente a bordo de su yate, quizá con la intención de dejarse ver para desmentir. Según una fuente cercana, el artista ya está preparando su próximo disco con canciones del compositor Carlos Macías.

Pero esto no es todo, pues Luis Miguel volvió a aparecer, según un club de fans, en una agencia de carros de lujo.

Esto ocurrió después de que se informara que su economía estaba muy mal, pese al éxito y dinero que obtuvo con su serie en Netflix, la cual fue protagonizada por Diego Boneta.

Se reveló que el cantante habría malgastado su dinero porque no quería cambiar su estilo de vida, y que su salud no era estable; debido a una caída que había sufrido en un hotel por estar en estado de ebriedad. La cual le dañó el brazo, que posteriormente casi pierde por no seguir las recomendaciones de los médicos.

Toda esta información fue proporcionada a los medios por una fuente cercana a Luis Miguel. No obstante, días después Carlos Bremer negó las especulaciones, ya que él había formado parte del equipo que le ayudó a poner en orden su dinero, según reseñó ChicMagazine.

En su cuenta personal de Instagram, el cantante compartió el pasado 2 de enero un video para desear un feliz 2022. Además posteó otro audiovisual navideño en vísperas de Noche Buena en el que canta Santa Claus llegó a la ciudad.