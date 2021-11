EN VIDEO | Con voz quebrada Valentina Quintero habló sobre la diáspora venezolana

La periodista Valentina Quintero le envió un emotivo mensaje a la diáspora venezolana, luego de culminar la gira de su show Cuentos de Camino, junto a Miguel Delgado Estévez, en Estados Unidos.

Quintero grabó un breve video en el Aeropuerto Internacional de Miami, para abordar un vuelo hacia a Caracas.

¿QUÉ DIJO VALENTINA QUINTERO?

"Me llevo en el corazón la tristeza, la añoranza, y el deseo de todos esos venezolanos que abrazamos después de cada función", afirma.

"Esta fue una gira dolorosa, constatar la injusticia de ese no poder ir a Venezuela de tantísimo venezolanos. Yo quiero pensar que un día ese aeropuerto que ha sido testigo tantas despedidas será testigo de muchas bienvenidas, y ojalá yo pueda estar allí para abrazarlos de esa felicidad de estar todos juntos en Venezuela", prosiguió.

Asimismo, la comunicadora social compartió un video del lugar donde vivió por un tiempo en la ciudad Boston, y señaló que en su momento ningún venezolano pensaba quedarse, sino por el contrario todos querían regresar.

"Aquí viví de 1977 a 1980 con una beca Mariscal de Ayacucho para hacer un postgrado. Aquí me hice mamá gracias a un doctor maravilloso que logró ponerme a ovular y me destapó las trompas", contó.

Quintero en su cuenta de Instagram compartió también un hermoso mensaje a su compañero de escena, el maestro Estévez.

"Contigo me encaramé por primera vez en una tarima para hacer un show en vivo. Tú siempre me diste la seguridad para hacerlo. Me acompañaste en el miedo. Sabias que lo haríamos. Fuiste mi cómplice cuando me empeñé en la comedia y también en cantar, lograste que fuera afinada en Viajera del Río así fuera mirándote fijamente y después esa fue mi canción para dormir a mi nieto Río", escribió.