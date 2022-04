EN VIDEO | Danny Ocean reveló la historia detrás de su emblemático tema Me rehúso

El cantante venezolano Danny Ocean contó la historia detrás de su canción Me rehúso, en medio del gran reconocimiento internacional que goza en la actualidad, sobre todo en México.

Ocean relató que el tema está en marcado en el fin de una relación que tuvo en víspera de San Valentín, en medio del contexto político, social, y económico venezolano, que llevó a miles a dejar la nación que los vio nacer.

“Fíjate que Me Rehúso, fue un regalo de San Valentín a una chica que quería mucho y que me tocó dejar, pero me di cuenta de que no era el único que estaba pasando por eso y me di cuenta el contexto político y social que tenía atrás la canción", dijo durante una entrevista para podcast Creativo.

Asimismo, agregó que "¿por qué me tenía que ir? Por necesidad y no por elección, y lo que implicaba esa decisión”.

El intérprete se le ocurrió hacer el tema porque "no tenía para mandarle unas flores o algo" a su amada.

"Pero a medida que escribía la canción también estaba consciente que no era el único que estaba pasando, éramos muchos amigos que nos compartíamos eso", reflexionó.

ME REHÚSO DE DANNY OCEAN, TODO UN ÉXITO

La canción salió a la luz en septiembre de 2016, un año complicado para los venezolanos por la crisis, por lo que muchos se vieron obligados emigrar. Hasta la fecha tiene 1.646.890.066 de reproducciones en Youtube, siendo su primer gran éxito comercial.

Asimismo, el cantante aprovechó para describir su filosofía, a la hora de escribir un tema.

"Una de las cosas que también me he dado cuenta es que mucha gente… hacemos tantas cosas que mucha gente hace, que no decimos, que eso también es lo rico de ponerlo en palabras. Es una de las cosas que por lo menos yo trato en mi proyecto, de buscar esas cosas que todos hacemos, pero no decimos”, sostuvo.