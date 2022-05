EN VIDEO | El emotivo gesto de Camilo con una fanática en pleno concierto que se viralizó

El cantante Camilo Echeverry se hizo viral por un emotivo gesto que realizó con una fanática tras conmoverse con su historia.

A través de su cuenta de Instagram publicó un video con la carta de una mujer llamada Gloria, a quien le dedicó su presentación en Monterrey luego de enterarse que acababa de perder a su esposo tras contraer nupcias.

"Recibí esta carta antes de empezar el concierto. Y me hizo sentir el propósito de mi oficio. Gloria, ese concierto fue para ti. Y encuentra para siempre un refugio en la tribu", escribió en la descripción.

EL EMOTIVO GESTO DE CAMILO CON UNA FANÁTICA EN PLENO CONCIERTO QUE SE HIZO VIRAL

En el transcurso de la grabación, se pudieron leer las palabras de un tercero que contó lo que sucedió con su admiradora:

"Hola Camilo, buenas tardes, perdona el atrevimiento. Hay una fan tuya que te adora, recientemente contrajo nupcias y así mismo perdió a su esposo muy pronto. Podrías mandarle un saludo, un mensajito, algo como 'ánimo, Gloria, hay alguien en el cielo que te cuida'. Ella vendrá a verte esta noche, gracias, que Dios te siga bendiciendo", citó la publicación.

En respuesta, el intérprete colombiano inició su performance con unas palabras para la fanática en este momento tan difícil.

"Esta noche, me quiero dar el atrevimiento de dedicarle absolutamente toda la energía, todo el amor y la honra a Gloria, que yo no sé dónde está, pero hace poquito contrajo nupcias, se casó, y su esposo ya no está aquí con nosotros. Ella decidió venir hoy, y asumo que quería venir con él, pero Gloria, ánimo, estas canciones y todo el amor que destilan son para ti. Gracias por venir", expresó.

Como era de esperarse, su gesto fue celebrado generó millones de reacciones en redes sociales y recibió mensajes de apoyo y cariño de los internautas.

"Qué dolor tan grande el de ella y qué corazón tan grande el tuyo", "Hermosa tribu del amor, gracias por hacerlo posible", "Sos tan extraordinario. Hermoso, Cami" y "Qué hermoso gesto, por más artistas como tú", fueron parte de los comentarios.

El intérprete de 28 años, recientemente se convirtió en padre de una niña junto a Evaluna Montaner. Con apenas un mes de nacida, Índigo ya realizó su primer viaje a México para acompañar al cantante en su gira De adentro pa' fuera Tour.