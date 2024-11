EN VIDEO: El emotivo homenaje que realizó Zayn Malik a Liam Payne en pleno concierto

El exintegrante de One Direction, Zayn Malik, cerró su concierto en el O2 Academy de Leeds rindiéndole un homenaje a Liam Payne, en lo que fue su primera presentación tras la pérdida de su amigo, como parte de su gira Stairway to the Sky Tour.

Al momento del homenaje las luces se apagaron y en la pantalla principal apareció un mensaje en memoria de Payne. El texto, sobre un fondo azul con un corazón rojo, leía: “Liam Payne 1993-2024”. Acompañado por las palabras “Te amo, hermano” y la canción “Stardust” de fondo, el homenaje arrancó lágrimas y ovaciones de los asistentes.

🕊️ Zayn Malik le rinde homenaje a Liam Payne en su concierto en en Leeds, Inglaterra. 🕯️ GH#JusticeForLiam #ZaynSTTSTour #ZaynMalik

pic.twitter.com/gq4FrHB4yA — POSTA Durango (@POSTADurango) November 24, 2024

Apenas tres días antes, el cantante asistió al funeral de Payne en Amersham junto a los otros exintegrantes de One Direction: Harry Styles, Louis Tomlinson y Niall Horan. Fue la primera vez que el grupo se reunió públicamente desde la salida de Malik en 2015.

Entre los asistentes también estuvieron Kate Cassidy, última novia de Payne, y su expareja Cheryl Cole, madre de su hijo Bear.

«Estamos completamente devastados por la noticia del fallecimiento de Liam. Los recuerdos que compartimos con él serán atesorados para siempre. Por ahora, nuestros pensamientos están con su familia, sus amigos y los fans que lo amaron junto a nosotros», expresaron en un comunicado conjunto.

Liam Payne falleció en un trágico accidente el 16 de octubre, tras caer desde un balcón en un hotel de Buenos Aires. Según el informe preliminar de la autopsia, sufrió múltiples lesiones y hemorragias internas y externas. Su inesperada muerte llevó a Malik a posponer la etapa estadounidense de su gira, que debía comenzar el 23 de octubre, y reprogramar presentaciones en el Reino Unido.

Malik expresó su dolor en Instagram compartiendo una fotografía de ambos durante su etapa en One Direction: «Perdí a un hermano cuando nos dejaste y no puedo explicar lo que daría por darte un último abrazo. Atesoraré todos los recuerdos contigo en mi corazón para siempre».

Aunque ambos habían tenido desacuerdos en el pasado, Malik reconoció el carácter fuerte y la sinceridad de Payne. «Aunque eras más joven que yo, siempre fuiste más sensato. Eras testarudo, obstinado y no te importaba una mierd.. decirle a la gente que estaba equivocada. Aunque a veces nos peleábamos por eso, siempre te respeté en secreto por ello».

Tras el tributo en Leeds, Malik continuará su gira por el Reino Unido con paradas en Manchester, Londres, Wolverhampton y Newcastle Upon Tyne. Las fechas reprogramadas en los Estados Unidos están previstas para principios de 2025.