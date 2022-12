EN VIDEO | El ex de Marjorie de Sousa, Julián Gil, le propuso matrimonio de rodillas a su novia

Julian Gil, ex de la actriz Marjorie de Sousa, propuso matrimonio de rodillas a su novia Valeria Marín mientras estaban en unos médanos y hay video de ello.

Gil colgó el video en su cuenta de Instagram junto a la canción "Para siempre" de Keny García.

Marín, una periodista mexicana, aceptó rotundamente y ambos sellaron el compromiso con un beso y también compartió el material en su cuenta.

Gil, actor argentino-puertorriqueño, fue pareja de la venezolana Marjorie de Sousa, con la que tuvo un hijo y ahora mantiene una batalla legal por su custodia.

En mayo Gil reveló las verdaderas razones de su ruptura con la actriz venezolana.

LEA TAMBIÉN: JULIÁN GIL CONTÓ EL VERDADERO MOTIVO DE SU RUPTURA CON MARJORIE DE SOUSA

En una entrevista, el actor comentó que ambos iniciaron un romance en 2011 que terminó poco después. Luego se hicieron grandes amigos al participar en una telenovela en 2014.

Destacó que aunque la intérprete le lanzó varias indirectas para retomar su relación, él siempre tuvo claro que ya no funcionaban como pareja, pero decidió darle otra oportunidad.

"Un sábado hice un asado, la invité, empezamos a tomar, me emborraché, y me levanto al día siguiente con ella en la cama. Después de eso, como si nada hubiera pasado… y pasaron los días y un día me llama para contarme que iba a entrar a los últimos capítulos de la telenovela que estaba haciendo… empieza a hacer la novela y en uno de esos días me dice – estoy embarazada".

Julián Gil admitió que aunque la noticia le cayó "como un balde de agua fría" decidió sentar cabeza y comprometerse con su colega, para darle una familia al bebé que estaban esperando.

Posteriormente, detalló que tras el nacimiento de Matías comenzaron los problemas, pues su suegra, Gloria Rivas, se mudó con ellos.

COMENZARON LOS PROBLEMAS

"La señora tenía problemas serios con el alcohol, situación que no pude soportar debido a mis traumas de infancia. Mis padres también tuvieron problemas de alcoholismo, comencé a presentar ansiedad, así que le di tres opciones a Marjorie para solucionar la situación", explicó al presentador Yordi Rosado.

En su declaración, el artista advirtió que Rivas le impedía compartir con su hijo Matías, por lo que le sugirió a su pareja que ayudara a su madre a mudarse a una residencia cercana para que terceros la atendieran.

Seguidamente le propuso regresarse a su apartamento, visitarlos diariamente, o incluso que su suegra regresara a vivir con el hermano de De Sousa; pero ninguna de las propuestas fue aceptada por la también modelo.

Recordó que en alguna ocasión, ésta le respondió "no, mi mamá no se va de esta casa, tú tienes dos opciones, o te quedas o te vas y si te vas, voy a entender que nos abandonaste".

Las palabras fueron cruciales para que los artistas confirmaran su ruptura poco después e iniciaran una batalla legal por la tutela de su hijo, donde Marjorie resultó ganadora.