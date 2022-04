EN VIDEO | El incómodo momento de Becky G con un fanático que se viralizó

La cantante Rebbeca Marie Gomez, mejor conocida como Becky G, atravesó un incómodo momento con un fanático que se hizo viral.

De acuerdo con la cuenta de Instagram @ChismeNoLike, la polémica ocurrió al momento de tomarse una foto con un sujeto que aparentemente intentó propasarse con ella.

La grabación divulgada en redes sociales mostró a la intérprete posando junto a un hombre y una mujer. No obstante, la situación se tornó tensa cuando el admirador, quien tenía un vaso en la mano, le pasó el brazo por el cuello e intentó acceder a su busto.

EL INCÓMODO MOMENTO DE BECKY G CON UN FANÁTICO QUE SE VIRALIZÓ

Como era de esperarse, Gomez se dio cuenta de la situación y reaccionó rápidamente, cambiando de postura y colocándose nuevamente para la fotografía sin dejar de sonreír.

Aunque no se confirmó la identidad del responsable, cientos de cibernautas y fanáticos de Becky G rechazaron los hechos.

Incluso recordaron que la misma situación se presentó años atrás, en esta ocasión perpetrada por famosos como Vicente Fernández o Lalo Mora.

"Hizo muy bien, hay personas que se pasan y no respetan", "Muy bien, así se hace respetar y devuelve al mano larga"; "Si algo le molestó, ella es la única que puede decirlo" y "Eso no se le hace a ninguna mujer y menos a Becky"; fueron parte de los comentarios destacados.

No obstante, otros seguidores alegaron que no se trató de una situación de acoso sino de un malentendido que fue corregido rápidamente. Por el momento, la famosa no se ha pronunciado al respecto.

"Pues no se ve que la quiera tocar, él trae una bebida en la mano, no es para tanto", "No la está tocando, solo puso su brazo"; "Creo que fue sin querer pero está súper que lo haya sacado si a ella le molestó".