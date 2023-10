EN VIDEO: El inesperado anuncio que hizo Nicky Jam sobre su carrera que está dando de qué hablar

El cantante puertorriqueño, Nicky Jam, anunció que se retira de la música con un emotivo video compartido en su cuenta de Instagram.

Sin embargo, dio a conocer que su adiós será luego del estreno de su próximo álbum musical y su gira de despedida.

«Mi gente, pronto me retiro, pero este es mi legado. Motivación y Superación … coming soon, Mi última gira global , y mi último álbum. Los Amo», dijo.

El clip con el que acompañó la publicación estaba repleto de imágenes de cómo tuvo que empezar desde cero hasta llegar a lo más alto.

«Las vidas pasadas nunca me detienen. El amor perdido es más dulce cuando finalmente se encuentra. Tengo la sensación más extraña. Esta no es nuestra primera vez. Las vidas pasadas no se interpone entre nosotros. Algunas veces los soñadores finalmente despiertan. No me despiertes, no estoy soñando», dice.

En el video se puede ver desde que era un adicto a las drogas que lo perdió todo y terminó en prisión, hasta cuando poco a poco fue alzando vuelo nuevamente hasta llegar a convertirse en uno de los más grandes cantautores del género urbano, ganador del Grammy Latino y con una presentación histórica en la final del Mundial de Rusia 2018.

Por el momento no se sabe qué países visitará ni la fecha del nuevo disco, pero se tiene la expectativa de su anuncio. Tampoco ofreció mayores detalles sobre qué lo llevó a tomar la decisión de dejar los escenarios.

LOS COMENTARIOS DE LOS SEGUIDORES DE NICKY JAM

«Ver a tus estrellas retirarse se siente extraño cuando las viste desde abajo», dijo @dwayne_carter_86.

«Siempre fuiste unos de mis favoritos, desde el día 1, con Héctor y Tito y Yandel, Gaga Salvaje, (Yo no soy tu marido )en Masflow 1, chambonea, loco, creo que fueron más de 15 temas que trabajamos juntos», expresó @lunytunes.

«NOOOO. Todos los grandes se despiden. Bastaaaaaa. No puede ser llorooooo», señaló @barbieeferrari.

«Mi artista favorito y seguramente la persona que más amo sin conocer», comentó @danizuletadj.

«Otro que se retira primero @wisin @yandel @daddyyankee y ahora @nickyjam el reggaeton del bueno que se va a derrumbar poco a poco», manifestó @franciscoccwy89.