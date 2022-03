EN VIDEO | El momento incómodo del Oscar: Will Smith golpeó al presentador Chris Rock ¿Por qué ocurrió?

La noche de este domingo se presentó uno de los momentos más incómodos en la historia de los Oscar, Will Smith golpeó y gritó al comediante Chris Rock durante la ceremonia.

El actor sorprendió a la audiencia de los Oscar 2022 después de golpear y gritarle al comediante Chris Rock; mientras este hacía algunos chistes previo a presentar el premio a Mejor Documental. De inmediato se creó momento incómodo y de duda que dejó a varios fans preguntarse si fue en serio o si fue parte de una broma.

¿POR QUÉ WILL SMITH GOLPEÓ A CHRIS ROCK?

Durante su presentación, Chris Rock hizo una broma sobre Jada Pinkett Smith, esposa del nominado a Mejor Actor, Will Smith, diciendo que esperaba ver la secuela de G.I Jane, debido a que estaba rapada; y aunque parecía un momento normal, el actor subió al escenario aparentemente molesto y le soltó un golpe al comediante, el cual parece haberlo sorprendido en realidad.

De inmediato bajó de nuevo a la audiencia y gritó: “Keep my wife’s fucking name out your mouth” (Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu maldita boca).

Full video: Will Smith's wife appeared upset after Chris Rock called her "G.I. Jane 2" at the Oscars. Jada Smith suffers from a condition which causes hair loss pic.twitter.com/EChVHrRvjz — BNO News (@BNONews) March 28, 2022

Como respuesta, Rock sorprendido dijo "Will Smith me acaba de golpear en vivo", y aún en duda dijo: "Creo que acabamos de tener uno de los más grandes momentos de la televisión" y siguió presentando el premio, recogió el medio de espectáculo GQ.

A pesar de que algunos especulan que es una broma, en las transmisiones se silenció el momento o fue censurado; además de que las reacciones de todos fueron de absoluta incomodidad, incluyendo a Chris Rock y ya no se volvió a mostrar al actor sino hasta después en la ceremonia.

Momentos después, le concedieron a Will Smith la estatuilla del Oscar como mejor actor.

