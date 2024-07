EN VIDEO: Karol G rompió en llanto en pleno concierto tras anunciar la muerte de un querido amigo

La cantante Karol G rompió en llanto durante un concierto de su tour “Mañana Será Bonito” realizado a inicios de semana en el Uber Arena, de la ciudad de Berlín, Alemania; luego de que compartió con sus seguidores la noticia de la muerte de un querido amigo.

En un video difundido por las redes sociales la intérprete colombiana comenzó a hablar sobre la reciente pérdida, hasta que no pudo aguantar las lágrimas al recordar que se trataba de una «persona que quería mucho». No obstante, destacó que no se lo pudo decir suficiente y ahora no puede hacerlo.

LEA TAMBIÉN: COLDPLAY PUBLICÓ EL VIDEO DE SU NUEVA CANCIÓN JUNTO AL CORO DE MANOS BLANCAS DE VENEZUELA

«Hace un par de días perdí a una persona que se fue al cielo y a la cual quería mucho. Me di cuenta muy tarde que la quería mucho. No me había dado cuenta hasta ahora de lo mucho que quería a esa persona. No sé si le dije las veces suficientes lo agradecida que me sentía por su presencia, por su compañía y por su amistad. Estos días me he sentido muy triste porque siento que no se lo dije lo suficiente», contó la Bichota.

Tras romper en llanto sus seguidores alemanes no dudaron en mostrar su apoyo a la colombiana con gritos y aplausos.

Karol g hablando de un amigo que hace un par de días se fue al cielo 🥺❤️‍🩹 pic.twitter.com/XmV8wRmFkm — RMAYTEB 🤍 (@RMAYTEB_) July 2, 2024

LECCIÓN PARA SUS FANÁTICOS

Luego de este momento, la cantante sudamericana logró convertir dicho momento de tristeza en una lección para sus fanáticos. Les instó a expresar sus sentimientos a quienes aman con palabras como “te quiero” y “gracias”.

Los asistentes al concierto volvieron a reaccionar a las palabras de la artista con grandes vitoreos, los cuales se multiplicaron en las redes sociales gracias a un gran número de comentarios de apoyo a la colombiana

A pesar de sus palabras, Karol G decidió no publicar o compartir más información sobre el fallecimiento de su amigo, quien ha sido llamado, por los seguidores de la cantante, como Diego.