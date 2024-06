EN VIDEO: La princesa Kate hizo su primera aparición en público tras su diagnóstico de cáncer

La princesa de Gales, Kate Middleton, hizo este sábado su primera aparición en público luego de ser diagnosticada de cáncer hace pocos meses, y lo hizo en el marco del Desfile del Cumpleaños del Rey que se realiza anualmente en Londres.

En un video difundido por el Palacio de Kensington, se ve a la princesa acompañada de sus tres hijos. Luego, abordan el carruaje para acudir al evento. «¡Todo listo para el Desfile del Cumpleaños del Rey!», acompañó la cuenta en Twitter (X) de los príncipes de Gales.

Según EuropaPress, antes de Kate y los niños, una carroza con el rey Carlos III y la reina Camila partió primero en dirección a la avenida Mall.

Solamente un día antes, el viernes 14 de junio, Kate acudió a sus redes sociales para compartir un poco de lo que ha sido su tratamiento.

La esposa del príncipe Guillermo publicó un comunicado en su cuenta de Instagram y afirmó que está «progresando bien». «Cualquiera que esté pasando por quimioterapia sabrá que hay días buenos y días malos», dijo.

«En esos días malos te sientes débil, cansado y tienes que ceder ante tu cuerpo descansando. Pero en los días buenos, cuando te sientes más fuerte, quieres aprovechar al máximo para sentirte bien», explicó Middleton.

All set for The King's Birthday Parade! pic.twitter.com/jbangtZvA3

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) June 15, 2024