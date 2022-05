EN VIDEO | Las alarmantes imágenes de Ivy Queen que preocuparon a sus fans

Martha Ivelisse Pesante, mejor conocida como Ivy Queen, preocupó a sus seguidores tras compartir las primeras imágenes de la enfermedad que padece.

Aunque no reveló su diagnóstico, la cantante utilizó su cuenta de TikTok para anunciar que está recibiendo tratamiento médico en un hospital.

El vídeo lo acompaño con un mensaje a sus seguidores, exhortándolos a luchar a pesar de las dificultades: "Soy una aprendiz, no una víctima".

LAS ALARMANTES IMÁGENES DE IVY QUEEN QUE PREOCUPARON A SUS FANS

La cantante aseguró en el audiovisual que "es una guerrera" y se esfuerza por superar este duro momento.

"Aquí estoy con la fuerza abrumadora de un corazón que no se rinde porque soy guerrera por naturaleza y me felicito por lo valiente que he sido", expresó.

De igual forma, aprovechó para motivar a sus fanáticos a ser "un ángel en la vida de alguien, porque no saben cuándo puede necesitar uno en la suya. Con esto dicho, gracias a todos por procurar por mí", agregó.

Ivy Queen, que cuenta cuenta con el apoyo de su esposo, el coreógrafo Xavier Sánchez, retribuyó los mensajes de apoyo de los internautas.

"Gracias a aquellos que procuran por mí y me envían sus mensajes. La empatía es un regalo, una manifestación", comentó.

La reina del reguetón dejó de publicar contenidos en sus redes sociales hace un mes, un hecho que generó múltiples rumores. En respuesta, su pareja y padre de su hija Naiovy, confirmó que Ivy está "en sanación".

"Entregándote vitamina C corazón, importante para la sanación", escribió su pareja en sus historias de Instagram. E Ivy respondió: "Gracias husband (esposo) por estar aquí para mi siempre".

A pesar de su estado, la intérprete continúa trabajando y se espera que se presente junto a otros artistas en la tercera edición de los Premios Tu Música Urbano, pautados para el próximo 23 de junio.