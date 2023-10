EN VIDEO | Las palabras de Noelia Voigt: «Competiré en el Miss Universo representando a EEUU, pero también a Venezuela en mi corazón»

Noelia Voigt, la actual Miss Estados Unidos 2023, aseguró que se siente muy orgullosa de tener sangre venezolana.

En ese sentido, expresó que ya quiere competir en el Miss Universo, donde a pesar de llevar la banda de EEUU en su corazón tiene también la venezolana.

«Ya no puedo esperar para competir en el Miss Universo representando a Estados Unidos, pero también a Venezuela en mi corazón», comentó durante una entrevista con Telemundo.

Asimismo, comentó que su mamá y muchos de sus familiares son migrantes de Venezuela.

«Esto es muy importante para mí porque hay mucha gente que quiere una vida mejor. Y yo pienso que tenemos una responsabilidad de ayudarlos a ellos para venir aquí», dijo.

Primeras palabras en español de @MissUSA de sangre venezolana: »Tengo a Venezuela en mi corazón». Entrevista aquí https://t.co/4VHysr6CfZ pic.twitter.com/EjYfFx6VV6 — Jesús Andrés Bastidas (@JesusBastidasP) October 4, 2023

LAS PALABRAS DE LA MADRE DE NOELIA VOIGT

Jacqueline Voigt, madre de Noelia, asomó la posibilidad de que puedan visitar Venezuela próximamente.

Voigt sostuvo que Noelia desde niña quería participar en concursos de belleza, pero en su familia no querían.

«Cuando ella tenía 16 años me dijo ¿por qué no me apoyas como a mis hermanas con lo que quieren hacer? No la veía en ese mundo cuando era niña, porque ella es muy atlética y nos fuimos en ese camino. Pero decidí apoyarla cuando vi que en la Organización Miss USA tienen que trabajar mucho con la comunidad y vi la parte positiva. También vi su pasión y dije tenemos que apoyarla«, indicó en entrevista con Shirley Varnagy en Onda.

Asimismo, relató que su hija desde un principio ha dicho que tiene raíces venezolanas. «Ella lo dice con mucho orgullo y aunque varias personas le dicen que por qué dice eso, ella contesta: ‘Eso es lo que yo soy, estoy orgullosa de serlo y no lo voy a negar’».

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL VIDEO VIRAL DE LA NUEVA MISS EEUU HACIENDO MANDOCAS CON SU ABUELITA VENEZOLANA

«La preparación no es fácil (…) hubo personas que le cerraron la puerta y otras dijeron qué pasa porque ella se lo merecía. Hoy en día esas personas están muy arrepentidas, pero fue difícil porque no le vieron potencial, aunque su equipo sí lo veía. Estamos agradecidos con la dueña del Miss USA y los jueces que creyeron en ella», comentó.

Voigt contó también que dentro del equipo que trabajó con su hija está Giselle Reyes. «Ella le vino y le puso ese toque mágico que puso a Noelia en un punto más alto. Le enseñó pasarela y consejos extras”, acotó.

Resaltó que al hablar con su hija le aseguró que ganarían el Miss USA, pero eso no las detendría y el objetivo ahora es el Miss Universo. “Ella me dijo que no puede esperar conocer a la Miss Venezuela para abrazarla”, dijo.

«No se sorprendan que Noelia vaya a Venezuela a visitarlos. No sé nada todavía el asunto es el tiempo que ella tiene para prepararse para el Miss Universo, pero vamos a ver qué se puede hacer, porque ella quiere y siente que su corazón también está en Venezuela», manifestó.