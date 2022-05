EN VIDEO | Lo que dijo Marc Anthony sobre su salud tras suspender concierto en Panamá

El cantante Marc Anthony reapareció en sus redes sociales para hablar sobre su proceso de recuperación luego del accidente que sufrió en Panamá, que lo obligó a suspender un concierto.

"Estoy en proceso de recuperación por la espalda, suele pasar. Estoy bien, estoy bien, y me están cuidando. Son cosas que pasan", señaló en su cuenta de Instagram.

El interprete precisó en el material audiovisual que la herida la tuvo en la espalda.

"Estoy mejorando, no puedo decir que me siento mejor, sino que es lo que es. Soy un ser humano, me lastimé la espalda y espero que me deseen lo mejor", dijo.

El cantante Marc Anthony reapareció para hablar sobre el proceso de recuperación luego del accidente que sufrió en Panamá. pic.twitter.com/7C362rpskG — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) May 7, 2022

El cantante tenía programado un concierto la semana pasada en la capital panameña pero sufrió un accidente en su hotel, por lo que las personas que acudieron a verlo exigieron la devolución de su dinero.

Posteriormente los médicos que lo atendieron "dictaminaron su incapacidad para llevar a cabo su presentación", según dijo la empresa organizadora del recital, Magic Dreams.

La compañía agregó que trabaja de la mano con la oficina del artista para "definir la nueva fecha en que será reprogramado el espectáculo".

"Regresaré pronto para cumplir mi palabra, es muy fuerte para mí, porque no soy de cancelar", manifestó el cantante en el video.

De igual manera, agradeció a todos sus seguidores por las muestras de cariño en estos momentos tan difíciles para el artista.

"A todos los que se han preocupado por mí les agradezco por sus buenos deseos, Bendiciones", dijo en Instagram.

CONCIERTO DE MARC ANTHONY

El intérprete de éxitos como "Vivir mi vida" y "Flor Pálida" iba a ofrecer un concierto en el Estadio Rommel Fernández, en Ciudad de Panamá.

La presentación iba a ser parte de su tour "Pa' allá voy" ante centenares de personas, quienes fueron informados de la cancelación cuando estaban en el lugar donde se iba a dar el recital.