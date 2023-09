EN VIDEO | Luis Fonsi decidió romper el silencio sobre su separación con Adamari López luego de 14 años

El cantante, Luis Fonsi, rompió el silencio sobre todos los rumores que surgieron sobre su separación con la presentadora Adamari López luego de 14 años.

«Yo no he hablado nada, llevo 14 años calladito. La razón por la que callé es porque yo podía decir cualquier cosa y la gente no me iba a creer e iba a quedar yo como el malo. Por eso yo decidí callarme la boca, no hacerme la víctima y por eso me incomoda hablar de esto», dijo durante una entrevista con el MoluscoTV.

Fonsi afirmó que desde hace tiempo pasó la página y ahora tiene una esposa a la cual ama. No obstante, resaltó que en el tiempo de su separación decidió que lo mejor era no opinar.

«Yo si saqué un comunicado en el que expliqué que yo me casé y cuatro años después tomé la decisión de divorciarme porque no era feliz. Los hombres y las mujeres merecen ser feliz. Si hay algo que no está funcionando hay que alzar la mano y decir ‘yo también quiero ser feliz'», acotó.

«¿De quién fue la culpa? Jamás yo me voy a poner a dar detalles, sacar trapos sucios, jamás voy a decir una palabra negativa de ella. Yo he decidido quedarme con los momentos bonitos que pasé y que fueron muchos», prosiguió.



El puertorriqueño explicó que a ellos les pasó al igual que a muchas parejas, donde simplemente el amor se acaba. «Pero cuando escucho la palabra abandono, es una palabra que no es parte de la historia real, va de parte de una narrativa que se dibujó, chévere para una novela, pero aquí no hubo nunca un abandono”, dijo.

«Nosotros no nos separamos por ningún escándalo. Nosotros nos separamos con mucho amor y eso era un lloriqueo de ambos todos los días cuando nos veíamos, era difícil porque no estábamos peleando, simplemente se fue el amor», reveló Fonsi.

Finalmente, aclaró que cuando decidió tomar esa decisión ya ella había superado su enfermedad. «Es falso que la dejo cuando estaba postrada en una cama», concluyó.