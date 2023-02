EN VIDEO | Mimí Lazo rompe en llanto y carga contra estas dos actrices venezolanas por no defenderla cuando fue acusada de «enchufada»

La popular actriz venezolana Mimí Lazo cargó en contra de su amiga Elba Escobar luego de que no la defendió cuando surgieron los rumores de que era «enchufada».

«Estoy muy muy triste (…) yo sé que este live va a traer problemas. Tengo un resentimiento grandísimo, porque Elba Escobar, mi hermana del alma; yo pensaba que cuando dijeron esas cosas horribles de mí, que yo era la testaferro, que yo era la amante, de un tipo que ni conozco, yo pensaba que a ella no le iba a dar miedo y me iba a defender. Pero no me defendió. Se escondió», dijo en su cuenta de Instagram.

Por otro lado, rechazó la indiferencia de Amanda Gutiérrez, la cual conoce desde adolescente y a la que calificó como «su amiga del alma».

«Tanta gente que trató de quitarme el trabajo, es increíble que a veces yo me meto en internet y veo las cosas que dicen de mí, que testaferro, tanta gente que me conoce, estoy trabajando desde los 16 años», prosiguió.

La protagonista de ¿Vieja yo? señaló que aunque siempre tuvo apoyo en sus peores momentos, esperaba que las personas que la conocen desde hace años la acompañaran también.

“Pensé que una amiga era para que te acompañara en los momentos de crisis. Cuando hablaron de mí me sentí tan sola, no es que me quedé sola, pero yo pensaba que esas amigas que construí de toda la vida, me iban a apoyar. Yo quería que me apoyaran las que me conocían”, agregó.

A pesar de ello, les envió un mensaje de reconciliación y recordó que la vida es muy corta para perder el tiempo en esas «tonterías».

“Soy vulnerable. Sufro. Quisiera ser mejor. Me duele mucho mi mezquindad, mi ego, que no me deja ver más allá de mi ombligo. Me da rabia mis odios y que no acabo de pasar la página con la gente que me hizo daño. Me da angustia alegrarme cuando veo que alguien que me injuria la está pasando mal”, concluyó.