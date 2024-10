EN VIDEO: Murió el instructor de Tom Cruise para la película Top Gun, se estrelló en una exposición

El piloto acrobático Charles Thomas ‘Chuck’ Coleman, reconocido por su trabajo como instructor de Tom Cruise y otros actores para la película Top Gun: Maverick, murió en un accidente aéreo el domingo en Estados Unidos.

Medios internacionales indicaron que Coleman participó en la Exposición Aérea y Espacial de Las Cruces, en Nuevo México. El piloto estaba haciendo varias maniobras acrobáticas con una avioneta Extra EA-300, cuando perdió el control.

Las Cruces, #NewMexico — A man(Charles Thomas “Chuck” Coleman) who died in a crash of a small plane during a New Mexico air show was an accomplished pilot who had performed stunts at hundreds of air shows, authorities said Monday. https://t.co/s9meT8iU1z pic.twitter.com/MB1bwWtOEe

