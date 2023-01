EN VIDEO | Pantalón de Harry Styles se rompió y dejó al aire su entrepierna en pleno concierto

Harry Styles vivió un embarazoso momento cuando en pleno concierto, tuvo un accidente con su pantalón, dejando al aire su entrepierna. Este se rompió y no pudo ser en un peor momento para él ya que fue frente a Jennifer Aniston, a quien reconoció como su "celebrity crush", es decir, la famosa que le gusta.

El exintegrante de One Direction se presentó en Inglewood, Los Ángeles, California, por lo que muchos fanáticos fueron a ver su presentación. Entre los presentes estaban destacadas personalidades como Kylie Jenner, Ellen Degeneres, Trevor Noah y por su puesto, Aniston.

Según reportes, la protagonista de "Friends" estaba en las filas principales, por lo que con toda seguridad observó con claridad el penoso momento.

El intérprete de "As It Was" consiguió que su "Love on Tour" sea un éxito total ya que además de cantar todos sus temas, también tiene un evento en vivo con una banda. En este, el artista se anima a bailar y cautivar a los presentes con sus movimientos, reseñó El Heraldo de México.

A Harry Styles nunca le pasó un inconveniente como este, pero para su mala suerte, le ocurrió frente a nada más y nada menos que su "crush".

El cantautor estaba en el escenario interpretando "Music For A Sushi Restaurant". Cuando se agachó y puso su rodilla en el suelo para realizar otro paso, realizó un movimiento brusco que rompió su pantalón.

El accidente generó la euforia de sus fanáticos mientras él, con algo de pena, se tapó el hueco del pantalón con sus manos.

CHISTES EN REDES SOCIALES

Esto desató los comentarios en redes sociales, donde miles bromearon con el acontecimiento. "El hecho de que Harry se rasgó los pantalones frente a Jennifer Aniston me está volando la cabeza", comentó un usuario. "Un momento que mantiene humilde a Harry Styles: se le rompieron los pantalones en un show que fue grabado por los Grammys y en el que fue Jennifer Aniston", acotó otro.

"Si yo fuera Harry, solo pensar en rasgarme los pantalones frente a Jennifer Aniston me enviaría a la jubilación anticipada", añadió alguien más.

Pobre @Harry_Styles .

Estaba en medio del show y se le rajó el pantalón. La carita que pone 😜😖 pic.twitter.com/875w8e4yNp — Diego Poggi (@Poggi) January 27, 2023