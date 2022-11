EN VIDEO | Poliedro de Caracas brindó merecida ovación a Gilberto Correa en el Miss Venezuela

El histórico animador venezolano, Gilberto Correa, recibió una gran ovación este miércoles durante la noche más bonita del año en el Poliedro de Caracas.

El presentador estuvo en la primera fila engalanando la celebración de la edición 70 del Miss Venezuela.

La imponente Maite Delgado pidió un fuerte aplauso de todos los asistentes para él, quien había sido su compañero y maestro predilecto durante muchos años.

"Es justo y necesario rendirle honor a quien honor merece. Hay un antes y un después en la conducción del Miss Venezuela y lleva su nombre y su apellido. Esta noche nos visita un grande, mi amigo, mi maestro, mi mentor el gran Gilberto Correa. El Poliedro te aplaude y se pone de pie para celebrar tu vida y celebrar todos los años que le regalaste a este escenario y Venezuela", expresó.

El reconocimiento a Gilberto Correa de la voz de @delgadomaite es la cosa más bonita #MissVenezuela2022 pic.twitter.com/0dzD7exxVU — Amyh (@GuacaranAmyh) November 17, 2022

A lo que la multitudinaria masa, respondió rindiendo un hermoso homenaje a Correa, quien deleitó por muchos años a los hogares venezolanos a través de las pantallas de televisión.

“Mi mentor. No sabía que estabas aquí. No me dijeron”, a lo que posteriormente el público le ovacionó.

Gilberto Correa, personificación de la gracia y el refinamiento, se puso de pie con una sonrisa radiante y los brazos abiertos para recibir todo el cariño de los presentes.

Correa compartió majestuosos escenarios del Miss Venezuela, junto a la recordada Carmen Victoria Pérez; otra de las voces emblemáticas que engalanó la cita por tantos años.

El animador y locutor mantuvo siempre la sonrisa en el rostro a pesar de las afectaciones que han perjudicado su salud en los últimos años.

Maite Delgado recordó que estuvo acompañada por Correa durante su debut en el Miss Venezuela en el año 1997.