EN VIDEO: Prohíben el ingreso de Diosa Canales a Chile y le pide ayuda a Boric

La vedette Diosa Canales denunció este viernes que autoridades de migración en Chile le prohibieron el ingreso al país.

Destacó que a pesar de tener una visa aprobada no le han permitido la entrada, aunque su equipo y su esposo sí pudieron hacerlo.

«Quiero hacer un llamado urgente, en este momento me encuentro en Chile y migración no me permite pasar aunque tengo mi visa aprobada para un evento al que vengo. Ya todo mi equipo y mi esposo pasaron, pero a mí no me dejan entrar, dicen que tengo una prohibición pero no me dan explicaciones», comentó Diosa Canales en un video en sus redes sociales.

DIOSA CANALES PIDE AYUDA A BORIC

En ese sentido, la venezolana hizo un llamado al presidente Gabriel Boric.

«Quiero hacerle un llamado al presidente Boric. Estoy en el aeropuerto desde hace 12 horas esperando respuesta, pero nadie me las da. Aquí tengo mi visa, ayúdeme, quiero saber qué es lo que está pasando», indicó Diosa Canales.

Asimismo, resaltó que se encuentra en este momento sola en el terminal aéreo.

Hasta el momento ninguna autoridad chilena se ha pronunciado al respecto.