EN VIDEO | “Te pago para que te vayas”: El regaño de Jerry Rivera a un fanático durante un concierto

El cantante Jerry Rivera realizó un concierto en Puerto Rico, en donde puso a bailar a todos los asistentes. Sin embargo, el salsero regañó a un fanático en pleno show, puesto que, supuestamente, estaba molestando a otras personas.

En las imágenes se observa que Rivera detuvo el concierto porque no soportó la actitud de esta persona, la cual se quejaba de aparentes problemas de sonido. Por tanto, le pidió que dejara de gritar a los técnicos del evento.

"Para de gritar que le estás rompiendo los oídos a la gente. Lo que necesito es que tú principalmente pares de dar instrucciones, hay problemas técnicos, tú el alto, para de gritar y dar instrucciones”, dijo Rivera al fanático.

El asistente reprochó a Rivera que él pagó por la entrada del concierto. “¿Cuánto pagaste por estar aquí? Ok, no me importa si eres boricua. Tienes que respetar a la gente, tú pagaste, te pago para que te vayas", respondió Rivera.

RIVERA: “SI QUIERES MOLESTAR, TE VAS”

Tras el regaño inicial, Rivera le pidió al fanático que se quedara “tranquilo” en su lugar. En caso de seguir con las supuestas molestias, el cantante aseguró que le pagaría su entrada para que se retirara del recinto.

“Si vas a estar tranquilo te puedes quedar ahí. Si quieres molestar, te pago y te vas. Aquí todos somos iguales”, indicó Rivera.

#4May | El cantante Jerry Rivera enfrentó a un fanático en pleno concierto, pues estaba saboteando el encuentro. Video cortesía. pic.twitter.com/wYeFOsOJ9f — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) May 4, 2022

No se conoce qué ocurrió después del incidente de Rivera, por lo que no hay información sobre el fanático o si se quedó en el concierto.

Por su parte, hubo reacciones diversas entre los fanáticos, puesto que a unos le molestó la actitud de Rivera, mientras que otros lo defendieron.