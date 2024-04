EN VIDEO: Victoria, la venezolana que deslumbró a los jueces durante audición en La Voz Kids Portugal

Victoria Nicole Sánchez Rodríguez es una joven venezolana de 13 años que ha cautivado a Portugal con su talento en el programa de televisión La Voz Kids.

En la reciente gala a ciegas de La Voz Kids Portugal, Victoria interpretó el tema Voilà de la cantante francesa Barbara Pravi, con una voz conmovedora y llena de sentimiento.

Su talento impresionó a los cuatro coaches del programa, quienes se voltearon inmediatamente para luchar por tenerla en su equipo.

El cantante portugués Carlão Nabatalha incluso la calificó como una de las mejores audiciones de la competencia.

Oriunda de Ocumare del Tuy, Victoria ha demostrado desde muy pequeña una pasión por la música, y ahora está a punto de cumplir su sueño de representar a Venezuela en el escenario internacional.

Desde los 5 años, comenzó a recibir clases de canto con el profesor Manolo De Freitas, participando en diversos eventos, competencias y programas de televisión venezolana, como Portada’s y Sábado Sensacional.

En 2018, su familia tomó la decisión de migrar a Portugal, donde Victoria continuó perfeccionando su talento musical. Actualmente, recibe clases de piano y canto lírico en un conservatorio de música, y continúa trabajando con su profesor de Venezuela de forma remota.

Victoria ha participado en otros programas de talento como Got Talent Portugal y España, All Together Now, y ha tenido la oportunidad de presentarse en diversos eventos culturales. Su sueño es llenar el mundo con su hermosa voz, escribir sus propias canciones y llegar al corazón de muchas personas.