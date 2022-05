EN VIDEOS | La pelea de Aida Merlano con Ricardo Montaner por sus comentarios sobre la política colombiana

La influencer colombiana Aida Victoria Merlano publicó un video en el que respondió a las declaraciones hechas por el cantautor venezolano Ricardo Montaner, cuando faltan pocos días para las elecciones presidenciales en Colombia y el ambiente político en el vecino país es cada vez complejo.

Ella comenzó citando un tuit de Montaner en el que escribió: "Y de repente nos viralizamos en Colombia con un video mío del año 2018. Ese video, 'sin ediciones', lo hice luego de visitar a los venezolanos de la diáspora en la estación de autobuses de Barranquilla. Me expresé desde lo más profundo y desde la desolación que pude".

"¿Pero por qué se viralizó un video de 2018? Porque unos días antes de que yo hiciera el video, él dio estas declaraciones en un concierto", agregó Merlano, para citar de nuevo a Montaner: "A Caracas, Venezuela, te quiero llevar, a Maracaibo, a Mérida, a la Venezuela libre, te quiero llevar, a la que teníamos antes", dijo Montaner.

LEER TAMBIÉN: CORTE SUPREMA DE COLOMBIA REBAJÓ PENA A LA EXCONGRESISTA AIDA MERLANO

Posteriormente, Montaner cerró su breve intervención exclamando: "¡Cuídate, Colombia cuídate!". "Unos afirmaban que era claro el mensaje que él estaba dando en cuanto al tema político y el video se reviraliza", dijo Merlano.

Montaner aclaró que el video era antiguo. Sin embargo, reiteró que sus convicciones políticas se mantienen y opinó nuevamente a través de Twitter sobre la coyuntura política colombiana. "Yo no sé nada de política, creo en las libertades y las ejerzo. Yo no tengo intereses políticos como la señora de pelo negro (Merlano) que me insulta para lograr un resultado como este, viralizar a mi costa un video viejo y tal vez ganar algún voto que le permita ser diputada", manifestó el artista que al parecer confundió a la influencer con su madre.

"Aquí no importa quien llegue a presidente, mientras no sea un heredero de Chavez. A la señora irrespetuosa que se dirige a mí, le deseo suerte en lo que decida asumir. La política o la actuación, si va por la política, unas clases con Cayetana Álvarez de Toledo en España le vendrían bien para que aprenda de educación y vocación política", agregó Montaner.

LA RESPUESTA DE MERLANO

"Yo aquí sí quedé loca, pero el hecho de que creyera que me expreso como política y que soy una mujer mayor, a mí la verdad me elogia bastante, pero no, soy una influencer de 23 años. La parte que me llama la atención es en la que él dice que yo insulto. Yo jamás fui ofensiva. De hecho, empecé el video hablando del respeto profundo que sentía tanto por su carrera como por sus años y, sobre todo, que en el video acudo a hablar de datos estadísticos, cifras, a tratar de tener piso en los argumentos y no simplemente a vociferar cosas", dijo Merlano en respuesta a las palabras de Montaner.

Pero el problema no parece acabar allí, ya que a tan pocos días de las elecciones en el país neogranadino el cantautor venezolano y la influencer colombiana parecen no querer tirar la toalla con sus convicciones, y prometen seguir esta "pelea" al menos hasta que se sepa el nombre del nuevo mandatario de ese país.

La influencer Aida Merlano se pronunció sobre ciertos comentarios realizados por #RicardoMontaner en un vídeo del 2018 acerca de la situación política de #Colombia; lo que ocasionó que el artista reaccionara inmediatamente en contra de las críticas realizadas | Video: Cortesía pic.twitter.com/CJCi1dKP9s — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) May 22, 2022

Entre las declaraciones que asumió Montaner por medio de #twitter en su defensa, aclaró que su intención no fue hablar de política. Por su parte, la influencer recalcó que el propósito no era insultarlo, simplemente expresarse con argumentos ante sus comentarios | Vídeo: Cortesía pic.twitter.com/PsWZbTSH42 — CaraotaDigital (@CaraotaDigital) May 22, 2022