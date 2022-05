EN VIDEOS | Los votos matrimoniales de Luciano D'Alessandro y María Alejandra Requena que conmovieron a todos

La boda del actor Luciano D'Alessandro y la presentadora de CNN en español María Alejandra Requena fue uno de los momentos más esperados del mundo del entretenimiento.

Desde el momento que anunciaron su compromiso, muchos querían saber cómo sería el vestido de la novia, dónde harían el matrimonio y quiénes serían los invitados, pero ellos se reservaron todos los detalles.

Pero después de pasado el gran momento, ambos compartieron sus seguidores uno de los momentos más íntimos y especiales de su unión: los votos.

Llenos de mucho amor, sentimientos y deseos de vivir juntos y felices por siempre, todos quedaron conmovidos con las palabras que tuvieron el uno para el otro.

María Alejandra confesó que le pidió a Dios y al universo permitirle volverse a enamorar, tras quedar viuda, y los votos los escribió antes de reencontrarse con Luciano, sin saber que él sería el hombre que tendría en su camino.