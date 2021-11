Epa Colombia vs. Amparo Grisales: puedes ser diva, pero respeta linda

La influencer Daneidy Barrera, mejor conocida como Epa Colombia encendió las redes por su mensaje a la presentadora Amparo Grisales.

A través de su cuenta de Instagram, habilitó la caja de preguntas y sus seguidores la cuestionaron sobre un polémico episodio del programa Yo me llamo.

De acuerdo con Semana, el escándalo empezó luego de que Grisales fue cuestionada por su reacción con una concursante trans, que imitó a Britney Spears.

Los usuarios la señalaron de transfóbica pues se acercó a la imitadora con una lupa de gran tamaño para analizar su cuerpo, haciendo énfasis en sus genitales.

"¿No se dieron cuenta que era un hombre?", apuntó, a lo que su compañero, Yeison Jiménez, agregó: "Pensé que era una mujer, mejor dicho mamasita, le voy a decir una cosa, aquí porque uno está sobrio, imagínese uno borracho por allá en una discoteca a las dos de la mañana".

EPA COLOMBIA REACCIONA AL ESCÁNDALO DE 'YO ME LLAMO'

Ante esta situación, Barrera, quien es integrante de la comunidad Lgbtiq+ se unió a la opinión general y cuestionó el proceder de la también actriz.

"Amiga, eso no se hace. Qué falta de respeto. Tú puedes ser muy diva, pero respeta, linda, que te peino", puntualizó en la dinámica.

Esto dijo #Epa Colombia luego del bochornoso momento de #amparogrisales Amparo Grisales con participante trans pic.twitter.com/48KcdMDvvy — KaLa (@picante85la) November 9, 2021

Como era de esperarse, su publicación causó furor y contó con el respaldo de otras organizaciones como el Grupo de Acción y Apoyo Trans, quienes calificaron el episodio como una verdadera "falta de respeto".

¿Saben que es pánico trans? Según @CIDH es usual que los asesinos de personas trans se excusen diciendo que tuvieron “pánico trans”, es decir, cuando se enteran que son trans las MATAN. Entienden ¿por qué NO es chiste la vigilancia del cuerpo de una mujer trans en @YomeLlamo? — Red Comunitaria Trans (@redcomunitariat) November 6, 2021

Días atrás, Amparo Grisales se defendió y publicó un tuit donde alegó que suele jugar de esa forma "con todos los participantes" y en ninguna ocasión discriminó a la participante por su orientación sexual.

"Así es el juego con todos los participantes. Es muy bonita. El hecho de que no se 'llamara' no fue por trans, simplemente no cantaba como la artista que estaba representando", declaró.

Analicé con la lupa a la concursante porque así es el juego con todos los participantes!

Era muy bonita!

El hecho de que no se “LLAMARA”no fue por TRANS...simplemente no cantaba como la artista que estaba representando!

Si alguien es amiga de todas ELLAS soy YO!

No me conocen..! https://t.co/m7568VDGxU — Amparo Grisales (@Amparo_Grisales) November 6, 2021