«Es fascista, es clasista y es xenófobo»: Nuevo escándalo salpica a Piqué, dicen que humillaba a Shakira por ser latina

Jordi Martín, el famoso paparazzi que siguió a Shakira durante más de una década en Barcelona, aseguró que Gerard Piqué, expareja de la cantante, era “clasista” y humillaba a la colombiana por ser latina.

Martín habló recientemente sobre lo que observó durante sus años de trabajo de prensa. A pesar de no ser del círculo íntimo de Shakira y Piqué, pudo descubrir varios detalles sobre su dinámica de pareja.

“Piqué es fascista, es clasista y es xenófobo, sé que ha teñido comentarios muy feos con ella, lo sé porque me lo ha dicho gente cercana”, reveló Martín en una entrevista con Jorge Viera.

En tal sentido, el paparazzi reveló que Piqué no solo fue infiel con Shakira, sino que también la trataba mal y la humilló en varias ocasiones por ser latina. La cantante habría pasado diferentes momentos incómodos durante su relación con el catalán.

“ESTUVO CON MEDIA BARCELONA”

Según el relato de Martín, Piqué no solo le fue infiel a Shakira durante el ocaso de su relación. Al contrario, sostuvo que el exfutbolista tuvo varias relaciones paralelas en el transcurso de su noviazgo.

“Durante 13 años me he enterado de lo que ha hecho Piqué en las noches, porque Barcelona es una ciudad muy pequeña, es compacta y tú te enteras de todo. Y Piqué, o sea de verdad, yo creo que solo le ha quedado la alcaldesa”, sostuvo Martín.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: EL REVUELO DE INFLUENCER ESPAÑOLA, CONTÓ LOS SECRETOS DE UNA CITA QUE TUVO CON PIQUÉ: FUE INCÓMODO

“Es que Pique ha estado con media Barcelona”, acotó. “Yo pensaba, y esto Shakira, será consciente o no será y Tonino (hermano de Shakira) me llama y me pregunta ‘¿cuántas infidelidades ha sufrido mi hermana?’ Y yo le digo, ¿en serio me preguntas eso?”, dijo.

Igualmente, Martín afirmó que el apoyo que ha recibido Shakira le ha ayudado a superar la ruptura y comenzar esta nueva etapa. Ahora que vive en Miami, estaría motivada para poner en marcha los nuevos retos de su vida profesional y privada.