"Es manipulador y tóxico": Vasco Madueño, hijo de Guillermo Dávila, le pidió que se aleje de su vida

El cantante Vasco Madueño calificó de "manipulador y tóxico" a su padre biológico, Guillermo Dávila y aseguró que no quiere saber nada de él.

Durante una entrevista para Magaly Tv La Firme; el joven aseguró que Dávila es una persona con "malas intenciones".

"Siento que es una persona tóxica para mi vida. Es duro darse cuenta de eso. Ahora que ha pasado el tiempo, y ha dado un par de entrevistas donde dijo que yo debía disculparme con él; yo no quiero volver a este tema. Quiero dejarlo atrás, no le deseo nada malo", expresó Vasco Madueño.

Según declaró el cantante de 21 años, no aceptó el apellido Dávila porque se decepcionó de él cuando lo conoció en persona, no porque haya sido influenciado por alguien más.

"No confío en él, desgraciadamente siempre ha mentido y lo sigue haciendo. Siento que es una persona manipuladora, tóxica hacia mí. Yo solo veo malas intenciones de él; lo que siempre dice en los medios no es lo mismo que sus obras. No está obrando bien y yo no puedo dejarme engañar por lo que dicen las palabras", manifestó.

LA PETICIÓN DE VASCO MADUEÑO

Además, Vasco Madueño exhortó a Guillermo Dávila a que no lo mencione más; mientras daba a entender que el venezolano estaría hablando de su hijo solamente para promocionar su evento en Lima.

"He cambiado mucho, me considero una persona menos ingenua. Yo lo que quiero es ir para adelante y valerme por mí. No quiero hablar más de él, quiero que se acabe. Lo que yo quiero es tener paz", expresó.