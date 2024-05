﻿ "Es una manera de dar las gracias": Jerry Rivera habló de la canción que le dedicó a las venezolanas

El cantante Jerry Rivera decidió dedicarle su nuevo tema llamado «Así como así» a su público en Venezuela, en especial a las mujeres.

«Venezuela es una experiencia increíble. Y esta canción es una manera también de darle las gracias por todo ese amor y cariño siempre», indicó.

Destacó que la canción es «juguetona» y cuenta diversas historias.

«Cuando le escribo a las muchachas en redes o cuando las veo en mi club de fans, ellas son como si fueran mis novias realmente. Entonces yo tomé varias historias que tengo de familiares y amistades cercanas, las uní todas y nos concentramos en esa canción titulada ‘Así como así’ que es como estar enamorado de una venezolana que le ha pasado a varias personas que tengo en común«, expresó.

Durante una entrevista con Shirley Varnagy, acotó que Venezuela ha sido clave para muchos artistas «y yo lo reconozco personalmente, desde los días de Sábado Sensacional».

Además, sostuvo que el próximo 20 de junio estará en Venezuela para ofrecer un concierto junto a Oscar D’ León y otros artistas.



LA CANCIÓN DE JERRY RIVERA

Parte de la letra de la canción «Así como así» de Jerry Rivera dice:

«Sinceramente, prácticamente me tienes toda el alma acaparada cuando tan solo me das tu mirada, constantemente, plácidamente, te voy pensando hasta en las madrugadas, en tu boquita acaramelada».

«Se me gastaron todas las excusas para negarte que tanto me gustas. Y ahora que hago yo. Tú me llenaste el alma de musa y el corazón me latió en semi fusa y ahora que hago yo».

«Me sube así la bilirrubina así como a Juan Luis. Robarte unos besos en los Juanes quisiera o llevarte a Los Roques allá en Venezuela. Sinceramente fantasea mi mente con una noche en Caracas comerte, tú sabes que los besos no mienten y es evidente».

«Así como así como por arte de magia, tú me dejaste embobado de la nada. Enamorado de una venezolana, así así como así háblame claro mi chama, vienes pa’ ca o voy pa’ allá, pero con estas ganas no nos vamos a quedar».