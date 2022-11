Escándalo: El video viral de modelo venezolana Aleska Génesis haciendo ¿brujería? a Nicky Jam

La modelo venezolana Aleska Génesis, quien tuvo una relación con el colombiano Nicky Jam, habría recurrido a una bruja para que le haga un amarre con el cantante, de acuerdo a filtraciones de los últimos días.

Según estas versiones, Aleska buscó una bruja para retener a Nicky Jam, quien buscaba terminar la relación. En tal sentido, se filtró un video en que se observa a la modelo frente a una pantalla y haciendo el supuesto embrujo.

“Que Nick Rivera Caminero solamente tenga ojos, olfato, boca y miembro solamente se le levante con ella, que no tenga paz, no tenga tranquilidad, que no pueda comer, que no pueda dormir… Su corazón y sus pensamientos pertenezcan a Génesis Aleska Castellanos”, dice la supuesta bruja.

Todos los fanáticos pensaban que la relación de Aleska y Nicky Jam era cosa del pasado. Sin embargo, con estas filtraciones, la modelo ha vuelto a figurar por las supuestas acciones para recuperar el amor del reguetonero.

ALESKA: “QUE NO DEJE DE PENSAR EN MI”

Hace unos meses, algunas versiones indicaron que Nicky Jam prefería “tener amigas con derecho”, por lo que concluyó su relación con Aleska. No obstante, la modelo buscó que el cantante “no dejara de pensar en ella”.

“Que Nick Rivera Caminero no deje de pensar en mí, que me busque desesperadamente… Que necesite hacerme el amor, que no tenga ojos para más nadie, sino para mí…”, dijo Aleska, supuestamente, según Infobae.

"Nicky Jam", cantante puertorriqueño Es tendencia por rumores de que su expareja, la modelo venezolana Aleska Génesis, le estaba haciendo brujería. Según rumores, la bruja le dijo que debía ponerle 4 gotas de su orine en el desayuno todos los días.pic.twitter.com/ckEdFRKxlC — ¿Por qué es tendencia? (@estendenciavzl) November 7, 2022

La bruja le dijo que debía “agarrar sus orines en ayunos, echar en la comida o en algo, tomando cinco gotitas”. "Ahí siempre lo vas a tener, aunque se vaya, vuelve”, dijo a Aleska en el video.

Tras la filtración, Aleska se defendió y dijo que “cada quien es libre de creer en lo que quiera”. “Todos cometemos errores y de eso se trata la vida, de aprender de ellos y todo esto solo me enseña una sola cosa, de que Dios es el único que siempre estará en mí”, sostuvo.

Nicky Jam y Aleska Génesis tuvieron una relación por siete meses. Supuestamente, el cantante le fue infiel a la modelo venezolana, a la vez que hizo polémicos comentarios sobre su gusto por tener “amigas con beneficios”